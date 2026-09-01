Нижегородские родители могут возместить ущерб от мошенников

63% родителей хотели бы ограничить доступ ребенка к опасным сайтам, 66% — к приложениям, 44% — отслеживать местоположение детей, а 26% беспокоятся из-за звонков мошенников детям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ В Нижегородской о...
- ДВ Названы цены на б...
- Устроившую погром...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым