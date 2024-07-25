Дубинский заметил неудачное положение Харрис на общем фото с офисом Киева AlexCoder Украинцы как всегда отличились Вступление вице-президента США Камалы Харрис в предвыборную гонку, как и следовало ожидать, привлекло внимание всего международного сообщества.