Дубинский заметил неудачное положение Харрис на общем фото с офисом Киева AlexCoder Украинцы как всегда отличились Вступление вице-президента США Камалы Харрис в предвыборную гонку, как и следовало ожидать, привлекло внимание всего международного сообщества.
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