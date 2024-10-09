Песков рассказал, знает ли Путин о квадроберах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости выразил надежду на то, что глава российского государства Владимир Путин пока не осведомлен о движении квадроберов, передает РИА Новости .
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