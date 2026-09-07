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В Спирово торжественно открыли ясли для самых маленьких

В Спирово торжественно открыли ясли для самых маленьких

В детском саду «Солнышко» пгт Спирово торжественно открыли ясельную группу для малышей от 9 месяцев до 1,5 лет.

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