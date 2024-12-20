Русская весна
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Русская весна

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СРОЧНО: Массированный ракетный удар по Киеву

СРОЧНО: Массированный ракетный удар по Киеву

Массированный ракетный удар по Киеву наносит Армия России в эти минуты.  Уже зафиксированы прилёты по объектам инфраструктуры.

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Комментарии
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NV
Natalia Vega
Россия бьёт бьёт бьёт по Украине, а она все не кончается. И свет и тепло там есть. У меня одноклассники там живут и не жалуются
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13 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Ты сама видно из украины. Все умные давно сбежали. Рогулье с запада воет что без света и тепла сидят а ты сказк рассказываешь.
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5 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Судя по рассказам наших ребят с фронта, всю Украину надо ровнять с землёй, потому, что не осталось там людей, они все уехали, остались одни фашисты.
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1 час.

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