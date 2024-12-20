СРОЧНО: Массированный ракетный удар по Киеву

NV Natalia Vega Россия бьёт бьёт бьёт по Украине, а она все не кончается. И свет и тепло там есть. У меня одноклассники там живут и не жалуются

АЛЕКСАНДР Крымский Ты сама видно из украины. Все умные давно сбежали. Рогулье с запада воет что без света и тепла сидят а ты сказк рассказываешь.