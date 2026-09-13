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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Софи Каннингем о намерении Кантера и Уайта играть в WNBA: «Не хочу в это лезть, пусть делают то, что им хочется»

Защитник « Индианы » Софи Каннингем дистанцировалась от экс-игроков НБА Энеса Кантера и Ройса Уайта , которые заявили о намерении попасть в WNBA, публично заявив о своей женской идентичности.

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