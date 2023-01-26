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«Не смогут всех погубить»: Глоба сделала предсказание о ядерной катастрофе

«Не смогут всех погубить»: Глоба сделала предсказание о ядерной катастрофе

Астролог высказалась о будущем. Тамара Глоба СоцсетиНа фоне сложной ситуации в России и мире все чаще звучат предостережения о возможном использовании ядерного оружия, а эксперты уверены, что мир никогда не был так близок к катастрофе, как сейчас.

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