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Штаб Трампа считает тотальным провалом интервью Харрис каналу Fox News

Штаб Трампа считает тотальным провалом интервью Харрис каналу Fox News

По мнению сторонников экс-президента, Камала не выдержала давления со стороны интервьюера, поэтому на высшей должности она явно с этим не справится.

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