RuStore будут предустанавливать на «Аврору». Отечественный магазин появится на смартфонах в 2024 году

Предустановка российского магазина приложений RuStore на смартфоны с отечественной операционной системой «Аврора» будет выполняться с 2024 годаКак сообщает ТАСС, в ходе конференции RuStore Mobile Conf ведущий менеджер проекта Александр Руснак рассказал, что в следующем году RuStore будет предустанавливаться на все устройства с операционной системой «Аврора».