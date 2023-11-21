RuStore будут предустанавливать на «Аврору». Отечественный магазин появится на смартфонах в 2024 году

Предустановка российского магазина приложений RuStore на смартфоны с отечественной операционной системой «Аврора» будет выполняться с 2024 годаКак сообщает ТАСС, в ходе конференции RuStore Mobile Conf ведущий менеджер проекта Александр Руснак рассказал, что в следующем году RuStore будет предустанавливаться на все устройства с операционной системой «Аврора».
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