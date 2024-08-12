Gut Microbes: зеленые бананы, крупы и картофель полезны не всем

Ученые из Корнельского университета установили, что резистентный крахмал, содержащийся в хлебе, крупах, зеленых бананах, макаронах из цельного зерна, коричневом рисе и картофеле, может не приносить пользы некоторым людям.
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