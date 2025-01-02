Научные прорывы 2024 года по версии Naked Science: от отмены смерти Вселенной до причин Рагнарёка

Темная энергия — больше не константа, и это изменило судьбу Вселенной Хотя главное в наблюдательной астрономии 2024 года — новые данные космического телескопа «Джеймс Уэбб», увы, мы не можем включить их в прорывы-2024.
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