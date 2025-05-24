"80 процентов — фанерщики": телеведущая Лера Кудрявцева резко высказалась о звёздах эстрады

Телеведущая сделала смелое заявление об артистах современной эстрады.На шоу "Поймай меня, если сможешь" на "России" приглашённые звёзды обсуждали тему живого исполнения песен, когда артист выступает без фонограммы.
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