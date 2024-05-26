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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Кому нужны скины, когда есть куры? В Counter-Strike 2 нашли анимации осмотра куриц По...

Кому нужны скины, когда есть куры? В Counter-Strike 2 нашли анимации осмотра куриц По...

Кому нужны скины, когда есть куры? В Counter-Strike 2 нашли анимации осмотра курицПоследнее крупное обновление Counter-Strike 2 принесло игрокам не только возможность временного использования скинов и корректировки игрового баланса, но и весьма необычный сюрприз – секретную анимацию, связанную с курицами, которые давно стали неотъемлемой частью некоторых карт… источник.

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