Кому нужны скины, когда есть куры? В Counter-Strike 2 нашли анимации осмотра куриц По...

Кому нужны скины, когда есть куры? В Counter-Strike 2 нашли анимации осмотра курицПоследнее крупное обновление Counter-Strike 2 принесло игрокам не только возможность временного использования скинов и корректировки игрового баланса, но и весьма необычный сюрприз – секретную анимацию, связанную с курицами, которые давно стали неотъемлемой частью некоторых карт… источник.