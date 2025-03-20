Что Россия и США обсудят в Саудовской Аравии 23 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Представители России и США на переговорах, которые пройдут в воскресенье в Саудовской Аравии, могут обсудить условия устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы заключить прочный мир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии