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ГТРК Татарстан

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В Татарстане проходит операция «Пешеход»

В Татарстане проходит операция «Пешеход»

В Татарстане проводится операция под названием «Пешеход». Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ. С начала текущего года было зафиксировано 121 случай наезда на пешеходов, в результате которых 10 человек погибли, а 113 получили ранения.

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