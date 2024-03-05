В Татарстане проходит операция «Пешеход»

В Татарстане проводится операция под названием «Пешеход». Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ. С начала текущего года было зафиксировано 121 случай наезда на пешеходов, в результате которых 10 человек погибли, а 113 получили ранения.
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