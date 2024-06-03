Отец и двое детей погибли под колесами машины на пешеходном переходе в Нальчике

t.me/kbr.sledcom Отец и двое его малолетних детей погибли под колесами автомобиля в Нальчике, СУ СК по Кабардино-Балкарской Республике приступило к проведению доследственной проверки, сообщило ведомство на своем сайте.
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