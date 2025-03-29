Огромное скопление редчайших животных запечатлели в Астраханской области

В астраханском заказнике «Степной» зафиксировали крупное скопление краснокнижных сайгаков. Как сообщили в пресс-службе заказника во «ВКонтакте», редкие животные были замечены как вблизи кордона, так и у наблюдательной вышки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии