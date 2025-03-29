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Трамп уверен: США получат Гренландию, несмотря на протесты острова

Трамп уверен: США получат Гренландию, несмотря на протесты острова

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