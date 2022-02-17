Русские должны жить богато, счастливо и комфортно. (опрос)

Яркий пример советского национал-куколдизма продемонстрировал нам депутат от КПРФ Казбек Тайсаев, сказавший, что народ России готов отказаться от 13-й зарплаты и пойти на урезание своих доходов ради признания ДНР и ЛНР.
Популярные статьи
- Сатановский: Ни кожи, ни рожи, ни мозгов в голове, ни особых моральных достоинств, не говоря уже о достоинствах интеллектуальных.
- В Госдуме призвали запретить мигрантам работать в крупных городах России
- Сатановский: Если дело идёт к драке, предотвратить её может только явная жёсткость, а не уступки и реверансы.
Свежие комментарии