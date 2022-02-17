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Русские должны жить богато, счастливо и комфортно. (опрос)

Русские должны жить богато, счастливо и комфортно. (опрос)

Яркий пример советского национал-куколдизма  продемонстрировал нам депутат от КПРФ Казбек Тайсаев, сказавший, что народ России готов отказаться от 13-й зарплаты и пойти на урезание своих доходов ради признания ДНР и ЛНР.

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