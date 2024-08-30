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Джеремайя Мартин: «Не вижу в Единой лиге ВТБ команды, которая была бы лучше всех»

«Думаю, цели у всех одинаковые – победа, несмотря ни на что. Я не вижу в Единой лиге команды, которая была бы лучше всех.

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