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В Госдуме прокомментировали слова Сырского о новом наступлении ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал слова главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о якобы новом наступлении "типичным ходом государственной пропаганды": Сырский просто хорохорится перед прессой.

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