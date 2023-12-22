Врач призвала женщин отказаться от кофе при планировании беременности

При планировании беременности не рекомендуется употреблять кофе. Об этом 22 декабря «Известиям» сообщила ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Елена Близнюк.
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