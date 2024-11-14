Обвинение запросило пожизненный срок для основателя РДК* Капустина**

Обвинение запросило для участников «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) Дениса Капустина** и актера Кирилла Канахина** пожизненное лишение свободы по уголовному делу о вторжении в Брянскую область.
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