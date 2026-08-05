Андрей Золотарёв: Службу разведки отдали человеку, чья семья обитает во Флориде

Какую роль в заявлениях о заморозке конфликта играет желание продемонстрировать лояльность Трампу? Почему обещание завершить конфликт до зимы названо ремонтом, который невозможно закончить? Каким образом тезис о стратегическом тупике уживается с тяжелыми боями и потерями территорий в Украине? И почему назначение Рустема Умерова в Службу внешней разведки вызвало соболезнования в адрес украинских ра… Читать далее: https://govorit.
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