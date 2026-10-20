ПАРИЖ, 20 октября, ФедералПресс. Победа сборной Франции в Лиге чемпионов должна была стать национальным праздником – вместо этого ночь закончилась погромами: горящие баррикады на Елисейских полях, разбитые витрины люксовых бутиков и 890 задержанных по всей стране.