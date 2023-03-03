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Теннисист Медведев высказался о предстоящем матче с Джоковичем в Дубае

Теннисист Медведев высказался о предстоящем матче с Джоковичем в Дубае

Чемпион теннисного турнира US Open – 2021 Даниил Медведев высказался о предстоящей встрече с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в полуфинальной игре соревнований категории ATP-500 в Дубае.

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