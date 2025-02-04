В России школьники получат новые учебники

Правительство России начало разрабатывать единую линейку школьных учебников по русскому языку и литературе В России продолжают разрабатывать единую государственную линейку школьных учебников по русскому языку и литературе для учеников начальной и средней школы.
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