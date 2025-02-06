Депутаты предложили обеспечивать бесплатным жильём пенсионеров МВД

На данный момент льготы для приобретения жилья ждут почти 90 тыс. пенсионеров полиции.Депутаты ЛДПР выдвинули инициативу обеспечить бесплатным жильем сотрудников МВД, вышедших на пенсию.
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