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Суровая правда: импортозамещение IT-технологий невозможно в принципе

Суровая правда: импортозамещение IT-технологий невозможно в принципе

Немного о том, как правительство и лояльные власти IT-компании импортозамещаются. Наверное, вы слышали, как чиновники и руководители некоторых компаний, которые получают госзаказ торжественно обещают разработать российский софт взамен импортному.

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