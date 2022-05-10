Суровая правда: импортозамещение IT-технологий невозможно в принципе

Немного о том, как правительство и лояльные власти IT-компании импортозамещаются. Наверное, вы слышали, как чиновники и руководители некоторых компаний, которые получают госзаказ торжественно обещают разработать российский софт взамен импортному.
Немного о том, как правительство и лояльные власти IT-компании импортозамещаются. Наверное, вы слышали, как чиновники и руководители некоторых компаний, которые получают госзаказ торжественно обещают разработать российский софт взамен импортному.
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