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Джастис Уинслоу пропустит как минимум 2 недели с повреждением голеностопа

Форвард «Портленда» Джастис Уинслоу выбыл из строя как минимум 2 недели с повреждением левого голеностопа.

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