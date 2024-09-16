Дизайн нового аппарата ИВЛ «Мобивент АРМ» от КРЭТ признан лучшим в России

Фото: КРЭТ Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент АРМ» Уральского приборостроительного завода (УПЗ, входит в «Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех) занял первое место в премии «Лучший промышленный дизайн России».
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