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Дизайн нового аппарата ИВЛ «Мобивент АРМ» от КРЭТ признан лучшим в России

Дизайн нового аппарата ИВЛ «Мобивент АРМ» от КРЭТ признан лучшим в России

Фото: КРЭТ Аппарат искусственной вентиляции легких «Мобивент АРМ» Уральского приборостроительного завода (УПЗ, входит в «Концерн Радиоэлектронные технологии» Госкорпорации Ростех) занял первое место в премии «Лучший промышленный дизайн России».

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