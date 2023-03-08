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Директор «Локо» Ульянов об агентах: «Нетактично говорить, что Андреев имеет какое-то влияние при 2 игроках. У того же Шпинева их 8»

Директор «Локомотива» заявил, что агент Павел Андреев не имеет влияния на клуб.  – Коллеги говорили, что вы вообще не можете подписывать игроков за «живые» деньги.

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