Путин, выручи: Борис Джонсон сдаст Киев, чтобы британцы этой зимой не околели

Англия начинает паниковать Один из самых популярных интернет-ресурсов Британии Daily Mail сообщил о банкротстве в королевстве еще двух энергокомпаний Neon Reef и Social Energy Supply в дополнении к двадцати, объявившим себя несостоятельными.
Англия начинает паниковать Один из самых популярных интернет-ресурсов Британии Daily Mail сообщил о банкротстве в королевстве еще двух энергокомпаний Neon Reef и Social Energy Supply в дополнении к двадцати, объявившим себя несостоятельными.
Свежие комментарии