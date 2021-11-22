Заноза

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Путин, выручи: Борис Джонсон сдаст Киев, чтобы британцы этой зимой не околели

Путин, выручи: Борис Джонсон сдаст Киев, чтобы британцы этой зимой не околели

Англия начинает паниковать  Один из самых популярных интернет-ресурсов Британии Daily Mail сообщил о банкротстве в королевстве еще двух энергокомпаний Neon Reef и Social Energy Supply в дополнении к двадцати, объявившим себя несостоятельными.

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