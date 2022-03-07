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Минобороны РФ рассказало еще о трех участниках специальной военной операции на Украине

Минобороны РФ рассказало еще о трех участниках специальной военной операции на Украине

Заместитель командира мотострелкового батальона майор Иван Величко. Фото: Минобороны России Уроженец Воронежской области, заместитель командира мотострелкового батальона майор Иван Величко 27 февраля выполнял боевую задачу в районе города Сумы.

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