Минобороны РФ рассказало еще о трех участниках специальной военной операции на Украине

Заместитель командира мотострелкового батальона майор Иван Величко. Фото: Минобороны России Уроженец Воронежской области, заместитель командира мотострелкового батальона майор Иван Величко 27 февраля выполнял боевую задачу в районе города Сумы.
Заместитель командира мотострелкового батальона майор Иван Величко. Фото: Минобороны России Уроженец Воронежской области, заместитель командира мотострелкового батальона майор Иван Величко 27 февраля выполнял боевую задачу в районе города Сумы.
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