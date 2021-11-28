Поздравление с Днем матери от председателя Думы Уссурийска

Поздравление с Днем матери от председателя Думы Уссурийска

Дорогие женщины! Милые мамы и бабушки! От имени депутатов Думы Уссурийского городского округа и от себя лично поздравляю вас с одним из самых теплых и светлых праздников — Днем матери.

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