У использовавшей гель для волос вместо крема от загара женщины диагностировали рак

38-летняя жительница Великобритании по имени Клэр Брукс рассказала, что в молодости несколько раз в неделю посещала солярий, используя при этом гель для волос вместо крема от загара, чем спровоцировала у себя рак кожи.
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