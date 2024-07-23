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Пять минут хорошего настроения. Месть

Пять минут хорошего настроения. Месть

Многие супруги выбирают самую изощрённую месть за измену. Они продолжают с этим человеком жить. В первый день отключения горячей воды выяснил, что бывшая девушка почти год назад забрала с собой таз и ковшик.

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