Пять минут хорошего настроения. Месть

Многие супруги выбирают самую изощрённую месть за измену. Они продолжают с этим человеком жить. В первый день отключения горячей воды выяснил, что бывшая девушка почти год назад забрала с собой таз и ковшик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии