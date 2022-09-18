Командование ЦВО вручило ведомственные знаки отличия сотрудниками завода «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге

Командование ЦВО вручило ведомственные знаки отличия сотрудниками завода «Уралтрансмаш» в Екатеринбурге

Торжественная церемония началась с выноса ротой почетного караула флагов России и Свердловской области, знамени и флага предприятия.

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