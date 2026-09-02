Думаете, обычный лизун из интернета не может хранить секреты? Тогда устройтесь поудобнее: мы расскажем, как страшные истории и слаймы связаны одной жуткой тайной, от которой мурашки бегут даже у самых смелых.
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