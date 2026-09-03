Выяснилась судьба пропавшей в Брянской области женщины с родинкой на щеке

Пропавшую в Клинцовском районе пенсионерку искали с 31 августа, рассказываем, чем все закончилосьО судьбе 63-летней женщины, пропавшей в Клинцовском районе, рассказали 3 сентября волонтеры отряда "ЛизаАлерт" Брянской области.
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