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«Если бы «Краснодар» и «Динамо» спокойно набирали очки, не делая глупых осечек, они бы уже давно оставили «Зенит» без золота». Пономарев о гонке в РПЛ

«У «Зенита» уже нет того лоска, что был присущ ему в прошлые сезоны. На команде сказывается летний уход Малкома и Далера Кузяева.

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