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Царьград

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Скотт Бессент обсудит с Китаем риски ИИ в Нью-Йорке на выходных

Скотт Бессент обсудит с Китаем риски ИИ в Нью-Йорке на выходных

Министр финансов США Скотт Бессент и вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн в эти выходные встретятся в Нью-Йорке для обсуждения рисков в сфере искусственного интеллекта, торговли и редкоземельных металлов.

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