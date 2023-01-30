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«Тоттенхэм» за 45 млн евро покупает защитника «Спортинга» Порро

«Тоттенхэм» близок к приобретению правого защитника «Спортинга» Педро Порро. «Шпоры» согласовали трансфер 23-летнего испанца почти за 45 млн евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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