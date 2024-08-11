Более 30 случаев бешенства выявлено на Белгородчине с начала года

С начала 2024 года на территории Белгородской области был зафиксирован 31 случай бешенства у животных, 9 августа сообщает пресс-служба Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.
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