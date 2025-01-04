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Мотта об 1:2 с «Миланом»: «Юве» нужно работать над характером. На протяжении 70 минут выход в финал был полностью в наших руках»

«Ювентус» проиграл матч 1/2 финала Суперкубка Италии. «Конечно, мы не можем быть довольны игрой, особенно в первом тайме, хотя после перерыва у нас тоже были моменты, чтобы снять все вопросы.

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