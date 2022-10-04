Патрик Бьюкенен: Путин не может победить и повышает ставки

В своей кремлевской речи на прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что истинным врагом России на Украине являются «правящие круги так называемого Запада», чья гегемония носит отчетливый характер тоталитаризма, деспотизма и апартеида».
В своей кремлевской речи на прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что истинным врагом России на Украине являются «правящие круги так называемого Запада», чья гегемония носит отчетливый характер тоталитаризма, деспотизма и апартеида».
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