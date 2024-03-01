За прошедшие сутки в области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

В Шуе в 13-10 на улице 10-я Мичуринская 56-летний мужчина, управляя автомобилем «УАЗ-236022», при движении задним ходом, совершил наезд на 78-летнюю женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте.