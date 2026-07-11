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Не литий, а натрий: ESS представила систему хранения энергии с ресурсом до 20 лет

Не литий, а натрий: ESS представила систему хранения энергии с ресурсом до 20 лет

Основа системы — энергетический модуль емкостью 1,2 МВт·ч в контейнере длиной 3 метраАмериканская компания ESS представила модульную систему хранения энергии Bridge, созданную на основе натрий-ионных аккумуляторов.

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