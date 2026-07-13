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Одна капля озёрной воды оказалась целой вселенной

Одна капля озёрной воды оказалась целой вселенной

Обычная капля озёрной воды под микроскопом превращается в настоящий живой мир. Здесь можно увидеть инфузорий, коловраток, личинок комаров, тихоходок и множество других организмов, которые незаметно существуют рядом с нами.

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