Одна капля озёрной воды оказалась целой вселенной

Обычная капля озёрной воды под микроскопом превращается в настоящий живой мир. Здесь можно увидеть инфузорий, коловраток, личинок комаров, тихоходок и множество других организмов, которые незаметно существуют рядом с нами.
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