Курсант командного училища получил 12 лет строгого режима за госизмену в форме шпионажа

В Москве Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа россиянина, который на момент совершения преступления был курсантом одного из командных училищ.
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